Nauubusan ka na ng oras! Kapag ang lahat ng buhangin ay umabot sa ilalim ng isang orasa, nangangahulugan iyon na tapos na ang oras! Ang emoji na tapos na orasa ay nagpapakita ng isang tradisyunal na orasa na may lahat ng buhangin sa ilalim na bumbilya, habang ang tuktok na bumbilya ay walang laman. Ang orasa ay isang klasikong simbolo ng oras at isang paalala na huwag sayangin ito. Ang hour glass ay isa ring popular na reference sa isang babaeng uri ng katawan na binubuo ng malalaking suso, maliit na baywang at malaking ilalim. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa oras, oras na nauubos, o isang hourglass na hugis ng katawan. Halimbawa: Itigil ang pagpapaliban, ang iyong ⌛ ay malapit na

Kopya

Keywords: buhangin, hourglass, orasan, timer

Codepoints: 231B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )