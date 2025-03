Ang emoji ng relo ay isang makinis at madilim na kulay na wristwatch na may analog na mukha. Ginagamit para sabihin ang oras, accessorize at outfit, at tout wealth, ang mga wristwatches ay napakasikat sa mga lalaki at babae. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang konsepto ng oras o tungkol sa fashion.

Keywords: orasan, relo, relos, wristwatch

Codepoints: 231A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )