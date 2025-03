Tick tock napupunta ang orasan. Ang oras ay laging gumagalaw. Ang stopwatch ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makita kung gaano kabilis o kabagal ang iyong paggalaw sa isang partikular na tagal ng oras. Ang stopwatch emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na stopwatch, na may mga numero ng orasan at isang button sa itaas. Ang stopwatch ay isang aparato sa pagsukat ng oras at karaniwang ginagamit sa mga aktibidad tulad ng mga karera sa track, karera ng kotse, at pag-eehersisyo. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa isang karera, isang world record, isang bagay na mabilis, o oras. Halimbawa: Si John ay maaaring tumakbo ng 200 metro sa loob lamang ng 30 segundo ⏱.

Kopya

Keywords: orasan, stopwatch, timer

Codepoints: 23F1 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )