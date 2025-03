Tic tac va l'orologio. Il tempo è sempre in movimento. Il cronometro ti dà la possibilità di vedere quanto velocemente o lentamente ti stai muovendo in un dato periodo di tempo. L'emoji del cronometro mostra un cronometro tradizionale, con i numeri di un orologio e un pulsante in alto. Un cronometro è un dispositivo di misurazione del tempo ed è generalmente utilizzato in attività come gare su pista, gare automobilistiche e allenamenti. Usa questa emoji quando parli di una gara, di un record mondiale, di qualcosa di veloce o di tempo. Esempio: John può correre 200 metri in soli 30 secondi ⏱.

Copia

Keywords: cronometrare, cronometro, gara, prendere il tempo

Codepoints: 23F1 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )