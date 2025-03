Woah ang bilis ng liwanag! Hindi lang binago ng bullet train ang industriya ng paglalakbay, ngunit napatunayang ito ay isang pang-ekonomiya at pangkalikasan na game-changer. Ipinapakita ng bullet train emoji ang modernong disenyo ng front end ng bullet train. Gumagamit ang bullet train ng advanced na teknolohiya sa transportasyon upang maglakbay sa bilis na hanggang 177 milya kada oras. Gumagamit ang bullet train ng system na halos kapareho ng high-speed na tren at ang mga emoji na ito ay karaniwang ginagamit sa parehong konteksto at mga lugar. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa paglalakbay, transportasyon, tradisyonal na tren, bullet train, high-speed na tren, bilis, at advanced o futuristic na teknolohiya. Halimbawa: Ang mga bullet train ay nakakatipid ng napakaraming oras. Kailangan nilang magtayo ng isa sa lungsod ni Nanay para makahanap siya ng bagong trabaho 🚅.

Keywords: bullet nose, bullet train, high-speed train, shinkansen, tren

Codepoints: 1F685

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )