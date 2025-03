Mag-ingat sa tren! Ang railway track emoji ay nagpapakita ng kahoy na railway track na may mga metal bar sa bawat gilid. Ang estilo ng railway track emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga lokomotibo, at riles. May mga milya ng mga riles ng tren sa buong mundo at maraming tao ang gumagamit ng mga tradisyunal na tren para sa transportasyon. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang paglalakbay, transportasyon, at tren. Halimbawa: Siya ay nakatira sa ibabaw lamang ng 🛤 sa silangang dulo ng bayan.

Keywords: riles, riles ng tren, tren

Codepoints: 1F6E4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )