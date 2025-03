Cuidado com o trem! O emoji da ferrovia mostra uma ferrovia de madeira com barras de metal em cada lado. O estilo do emoji da linha férrea varia de acordo com o teclado emoji. O emoji é frequentemente usado quando se fala de locomotivas e ferrovias. Existem quilômetros de trilhos ferroviários em todo o mundo e muitas pessoas usam trens tradicionais para transporte. Use este emoji ao falar sobre viagens, transporte e trens. Exemplo: Ela mora logo acima do 🛤 no extremo leste da cidade.

Keywords: trem, trilhos

Codepoints: 1F6E4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )