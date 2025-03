Nakakita ka na ba ng bunganga sa lupa? Ito ay malamang na nilikha ng isang nagniningas na kometa mula sa kalawakan. Ang comet emoji ay nagpapakita ng isang mabatong globo na may mga apoy. Ang kulay at istilo ng kometa ay nag-iiba-iba batay sa emoji keyboard. Ang comet emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa outer space, space comets, at shooting star. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin kapag pinag-uusapan ang ilan sa mga panganib ng espasyo o pinsala mula sa mga kometa. Gamitin ang emoji na ito sa iyong susunod na pag-uusap tungkol sa espasyo. Halimbawa: Ang bunganga na iyon ay nilikha ng isang ☄ 100 milyong taon na ang nakalilipas.

Keywords: bulalakaw, comet, kalawakan

Codepoints: 2604 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )