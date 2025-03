Você já viu uma cratera na Terra? Provavelmente foi criado por um cometa de fogo do espaço. O emoji do cometa mostra uma esfera rochosa com chamas. A cor e o estilo do cometa variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de cometa é frequentemente usado quando se fala sobre espaço sideral, cometas espaciais e estrelas cadentes. Este emoji também pode ser usado para falar sobre alguns dos perigos do espaço ou danos causados por cometas. Use este emoji em sua próxima conversa sobre o espaço. Exemplo: Essa cratera foi criada há ☄ 100 milhões de anos.

Keywords: cometa, espaço, estrela cadente, meteoro, satélite

Codepoints: 2604 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )