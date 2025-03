Ang waning crescent moon ay may maliit na hiwa ng liwanag at malaking madilim na lugar. Ang may ilaw na bahagi ng ibabaw ng buwan ay patuloy na lumiliit hanggang sa maabot ng buwan ang susunod na yugto nito, ang bagong buwan. Ang emoji na ito ay nai-render nang katulad sa karamihan ng mga platform -- ang kulay ng liwanag ng buwan, at ang texture ng ibabaw ng buwan ay nag-iiba depende sa provider.

Keywords: buwan, crescent, kalawakan, waning, waning crescent moon

Codepoints: 1F318

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )