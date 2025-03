Tingnan mo lahat ng bituin sa langit. Ang milky way galaxy ay tahanan ng planetang daigdig. Napakaraming bituin sa kalawakan, at marami sa mga bituin ang direktang nauugnay sa astrolohiya, zodiac sign, at horoscope. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga bituin, night life, space, o solar system.