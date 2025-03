Você está ficando sem tempo! Quando toda a areia atingir o fundo de uma ampulheta, isso significa que o tempo acabou! O emoji de ampulheta mostra uma ampulheta tradicional com toda a areia no bulbo inferior, enquanto o bulbo superior está vazio. A ampulheta é um símbolo clássico do tempo e um lembrete para não desperdiçá-lo. A ampulheta também é uma referência popular a um tipo de corpo feminino que consiste em seios grandes, cintura fina e bumbum largo. Use este emoji ao falar sobre o tempo, o tempo se esgotando ou uma forma de corpo de ampulheta. Exemplo: Pare de procrastinar, seu ⌛ está quase acabando

Copiar

Keywords: ampulheta, areia

Codepoints: 231B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )