O emoji de nuvem com neve mostra um grande emoji de nuvem fofa, com flocos de neve caindo suavemente no chão. O número de flocos de neve e sua forma varia dependendo da plataforma. Quando o meteorologista twitta este emoji, significa que é hora de acender uma fogueira, preparar uma xícara de chocolate quente e aproveitar a magia do inverno. Está nevando!

Copiar

Keywords: clima, frio, neve, nuvem, nuvem com neve

Codepoints: 1F328 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )