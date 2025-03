O rosto sorridente com emoji de suor mostra um emoji rindo de olhos fechados com uma gota de suor na testa. Este emoji é apropriado para quando você está nervoso ou envergonhado, como quando alguém lê seu embaraçoso diário de infância. Ou quando as endorfinas entram em ação. Suando para os velhos. Obtendo seu segundo fôlego.