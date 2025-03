O emoji de noite com estrelas mostra uma bela paisagem urbana à noite com estrelas de luzes no céu e os prédios têm algumas luzes por dentro. Em algumas versões, também há uma lua crescente no céu. Está convidando você a se sentar em uma janela e apreciar o céu noturno. Este emoji pode ser usado para qualquer coisa relacionada à vida noturna ou à vida na cidade. Combine-o com o emoji de homem ou mulher dançando para dizer que você está pronto para uma noite na cidade!

Keywords: estrelas, noite, noite estrelada

Codepoints: 1F303

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )