Ang gabing may mga bituin na emoji ay nagpapakita ng magandang cityscape sa gabi na may mga ilaw na bituin sa kalangitan at ang mga gusali ay may ilang ilaw sa loob. Sa ilang bersyon, mayroon ding crescent moon sa kalangitan. Hinihikayat ka nitong umupo sa isang bintana at tamasahin ang kalangitan sa gabi. Maaaring gamitin ang emoji na ito para sa anumang bagay na nauugnay sa nightlife o buhay sa lungsod. Ipares ito sa dancing man o dancing woman na emoji para sabihing handa ka na sa isang gabi sa bayan!

Kopya

Keywords: bituin, cityscape, gabi, gabing maraming bituin, lungsod

Codepoints: 1F303

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )