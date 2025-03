Nagtatampok ng ballot box na may nakalagay na balota sa loob, kinakatawan ng emoji na ito ang pagboto, Demokrasya, at ang kahalagahan ng pagpaparinig sa iyong boses. Siguraduhing ipadala mo ito pagdating ng halalan para paalalahanan ang iyong mga mahal sa buhay na lumabas doon at bumoto!

Kopya

Keywords: ballot box na may balota, balota, box, kahon

Codepoints: 1F5F3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )