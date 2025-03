Wow! Iyon ay hindi kapani-paniwala. Kung nabigla ka nang makita ang isang bagay, maaaring ibinaba mo lang ang mukha na may bukas na bibig na emoji sa iyong mga mensahe. Ang mukha na may bukas na bibig na emoji ay nagpapakita ng isang dilaw na mukha na nakabuka ang mga mata at bibig sa hugis na "o". Ang emoji na ito ay kadalasang nauugnay sa pakiramdam ng pagkabigla, gulat, takot, o pagkagulat. Gamitin ang mukha na may nakabukang bibig na emoji kapag may nagpadala sa iyong panggrupong chat ng isang bagay na nakakagulat na bumuka ang iyong bibig. Halimbawa: Billy,😮 Hindi ako makapaniwalang ipinadala mo sa amin ang larawan ni Dawn.

Keywords: bibig, mukha, nabigla, nagulat, nakanganga

Codepoints: 1F62E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )