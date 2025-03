Araw para sa dalampasigan! Ang emoji na ito ay sumisigaw ng bakasyon sa beach. Ang beach na may payong emoji ay nagpapakita ng maliit na patch ng buhangin at tubig na kahawig ng beach na may payong na nakapatong sa ibabaw nito. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa bakasyon, beach, bagay na topical, o isang bagay na may temang beach. Maaari rin itong gamitin upang pag-usapan ang tungkol sa isang nakakarelaks o kapana-panabik na oras.

Halimbawa: "Napakalamig at nakakatakot ang taglamig na ito, gusto ko talagang pumunta sa beach 🏖 "

Keywords: beach, beach na may payong, dagat, payong, summer

Codepoints: 1F3D6 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )