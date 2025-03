Alam mo ba na ang mga estatwa ay nilikha sa Easter Island napakatagal na ang nakalipas. Tinatawag silang Moai. Ang Moai emoji ay nagpapakita ng mahabang mukha na may mga mata, ilong, at bibig na inukit sa kulay abong bato. Ang moai emoji ay karaniwang nauugnay sa Easter Island, Polysnia, at sinaunang kasaysayan. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga makasaysayang panahon sa pagitan ng 1250 at 1500, pagtuklas, Easter Island, at mga estatwa ng bato. Halimbawa: Nakita ba ni Lisa ang 🗿sa kanyang paglalakbay sa Easter Island?

Keywords: bantayog, moai, mukha, rebulto

Codepoints: 1F5FF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )