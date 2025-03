Mga campfire, hiking, pagtatayo ng tent, paglangoy, at pagtulog sa ilalim ng mga bituin...parang may pupunta sa camping. Ang camping emoji ay nagpapakita ng tent at isang puno, na kumakatawan sa magandang labas. Gamitin ang emoji na ito kapag naglalarawan ng kalikasan, camping, summer camp, roasted marshmallow, at masayang weekend sa wild. Huwag kalimutan ang spray ng bug, sun screen, at dagdag na undies!

Halimbawa: "Kailangan nating pumunta sa tindahan para sa lahat ng mga gamit sa kamping. 🏕”

Keywords: camping, scout, tent

Codepoints: 1F3D5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )