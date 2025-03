Les feux de camp, la randonnée, le montage d'une tente, la natation et la nuit à la belle étoile... on dirait que quelqu'un va camper. L'emoji du camping montre une tente et un arbre, représentant les grands espaces. Utilisez cet emoji pour décrire la nature, le camping, le camp d'été, les guimauves grillées et passer un week-end amusant dans la nature. N'oubliez pas le insectifuge, la crème solaire et les sous-vêtements supplémentaires !

Exemple : « Nous devons aller au magasin pour acheter toutes les fournitures de camping. 🏕"

Keywords: camping

Codepoints: 1F3D5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )