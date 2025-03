Fuochi, escursioni, piantare una tenda, nuotare e dormire sotto le stelle... sembra che qualcuno stia andando in campeggio. L'emoji del campeggio mostra una tenda e un albero, che rappresentano i grandi spazi aperti. Usa questa emoji per descrivere la natura, il campeggio, il campo estivo, i marshmallow arrostiti e trascorrere un weekend divertente in mezzo alla natura. Non dimenticare lo spray per insetti, la protezione solare e le mutande extra!

Esempio: “Dobbiamo andare al negozio per tutte le forniture da campeggio. 🏕”

Keywords: campeggio, tenda, vacanza

Codepoints: 1F3D5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )