Questa emoji mostra gli edifici luminosi di una città. Puoi usarlo per mostrare che sei impegnato in ufficio, in città o anche per un momento turistico in una grande città.

Keywords: città, edifici, grattacieli, paesaggio urbano

Codepoints: 1F3D9 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )