Saviez-vous que des statues ont été créées à l'île de Pâques il y a très longtemps. Ils sont appelés Moai. L'emoji Moai montre un long visage avec des yeux, un nez et une bouche sculptés dans de la pierre grise. L'emoji moai est généralement associé à l'île de Pâques, à la Polysnie et à l'histoire ancienne. Utilisez cet emoji pour parler des temps historiques entre 1250 et 1500, de la découverte, de l'île de Pâques et des statues de pierre. Exemple : Lisa a-t-elle vu le 🗿 lors de son voyage à l'île de Pâques ?

Keywords: moai, statue

Codepoints: 1F5FF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )