Ang Statue of Liberty ay itinayo bilang magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng mga Amerikano at Pranses at idinisenyo ng iskultor na si Frederic-Auguste Bartholdi. Natapos ito noong 1885 at dinala sa Amerika kung saan inabot ng 4 na buwan upang muling itayo at noong 1886 ito ay inilaan ni Pangulong Grover Cleveland. Ang ilang mga bersyon ng Statue of Liberty emoji ay nagpapakita lamang ng mukha ng rebulto habang ang ilan ay nagpapakita ng buong itaas na bahagi.

Keywords: kalayaan, kasarinlan, liberty, rebulto, statue of liberty

Codepoints: 1F5FD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )