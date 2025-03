Ang disyerto ay isang lugar na sobrang init sa araw at napakalamig sa gabi. Ito ay tuyo, malaki, at tiwangwang. Maaari rin itong magkaroon ng oasis o mirage. Ang mga disyerto ay maaari ding magkaroon ng iba't ibang pakiramdam, ang mga kanlurang disyerto, ang mga disyerto sa gitnang silangan, at ang mga disyerto sa asya ay ibang-iba. Ang emoji na ito ay mas nauugnay sa isang kanlurang disyerto. Ang desert emoji ay nagpapakita ng araw, buhangin, isang cactus, at kung minsan ay isang disyerto na bundok. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa disyerto, isang mainit na araw, isang bagay na talagang tuyo, o isang kaganapang may temang disyerto.

Halimbawa: "Ang manok ni Kari ay kasing init at kasing tuyo ng disyerto 🏜

Kopya

Keywords: cactus, disyerto, mainit

Codepoints: 1F3DC FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )