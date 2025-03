Kung maglalakbay ka nang malalim sa dagat maaari kang makatagpo ng isang merperson, sirena, o merman. Ok, habang ang mga merpeople ay mga haka-haka na nilalang, sila ay minamahal ng lahat. Ang isang merperson ay kalahating tao at kalahating isda. Ang emoji ay nagpapakita ng isang tao na may buntot ng isda sa ibaba sa halip na mga binti. Ang isang variant ng kasarian ng merperson ay mayroong trident. Ang merperson emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa buhay-dagat o mga gawa-gawang nilalang. Halimbawa: “Sana maging 🧜🏼 paglaki ko, pero sabi ng nanay ko hindi sila totoo.

Kopya

Keywords: lalaking sirena, merperson, sirena

Codepoints: 1F9DC

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )