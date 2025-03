Ang paggaod ay isang mahusay na ehersisyo o isang nakakarelaks na aktibidad para sa mga taong pisikal na fit. Kung wala ka sa hugis, mahihirapan kang ilipat ang bangka gamit ang mga sagwan nito. Ang taong sumasagwan ng emoji ng bangka ay nagpapakita ng isang taong nakaupo sa isang bangka, na gumagamit ng mga sagwan upang itulak ito. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Ang paggaod ay madalas na ipinares sa mga ilog, lawa, karagatan o anumang anyong tubig. Ang paggaod ay maaaring gawin nang solo, sa isang pares, o sa isang pangkat ng mga tao. Sa kasong iyon, maaari kang magkaroon ng isang coxswain, o cox na nagsasabi sa koponan kung kailan mag-row. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang anumang bagay na nauugnay sa palakasan sa paggaod, tubig, at pamamangka. Halimbawa: Ngayong tag-araw, gugugol ko ang halos lahat ng oras ko sa paggaod 🚣🏽.

Keywords: bangka, bangkang de-sagwan, nagsasagwan, rowboat, sagwan, sasakyan

Codepoints: 1F6A3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )