Nakakita ka na ba ng isang salamangkero na maaaring mag-levitate? Ang taong nakasuot ng levitating emoji ay may kahanga-hangang kapangyarihang lumulutang sa ibabaw ng lupa. Ang taong naka-suit na lumulutang na emoji ay nagpapakita ng isang taong nakasuot ng suit, salaming pang-araw at isang sumbrero na lumulutang sa ibabaw ng lupa na may anino sa ilalim ng mga ito. Ang emoji ay may iba't ibang kulay ng balat. Ang emoji na ito ay madalas na nauugnay sa isang bagay na mahiwagang tulad ng isang salamangkero. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang magic show, magician, at levitating. Halimbawa: "Sana maging tulad ako ng isang salamangkero at gawin ang aking sasakyan sa itaas ng trapikong ito. 🕴️“

Keywords: lalaki, levitation, lumulutang, lumulutang na lalaking nakapormal, nakapormal

Codepoints: 1F574 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )