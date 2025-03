Ang fencing ay isang sikat na isport kung saan ang dalawang kalaban ay naglalaban sa isa't isa gamit ang mga payat na espada tulad ng foil, épée, at sabre. Ito ay isang napaka-competitive na isport na nangangailangan ng maraming kasanayan. Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang tao na nakasuot ng tradisyonal na puting fencing outfit (tinatawag na lamé) na may hawak na fencing sword , at nakasuot ng facemask sa isang attack stance. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa eskrima o labanan. Halimbawa: "Ang fencing ay isang kawili-wiling isport. 🤺 Buti na lang naka face mask sila o baka lumuwa ang mata nila!"

Kopya

Keywords: espada, fencer, fencing, sport, tao

Codepoints: 1F93A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )