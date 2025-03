Nagtatampok ng isang swimmer na gumagawa ng crawl stroke sa kaliwa, ang emoji na ito ay perpektong gamitin kung malapit ka nang tumama sa pool. Splish splash! Masiyahan sa iyong paglangoy at yayain ang iyong mga kaibigan na pumunta at samahan ka sa iyong mga pakikipagsapalaran sa poolside. Basta huwag kalimutan ang iyong swim cap at salaming de kolor!

Keywords: langoy, pool, swimmer

Codepoints: 1F3CA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )