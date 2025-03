Ang taong naliligo na emoji ay nagpapakasawa sa ilang kailangang-kailangan na emoji na pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagre-relax sa bubble bath. Ang emoji ng taong naliligo ay ang perpektong paraan para sabihin sa isang kaibigan na kailangan mo lang mag-zone out at kumuha ng magandang pagkayod ng sabon. Available ang emoji ng taong naliligo sa maraming kulay ng balat, na ginagawang isang aktibidad ang oras ng pagligo.

Keywords: bathtub, ligo, taong naliligo, tubig

Codepoints: 1F6C0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )