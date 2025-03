Sa kamay, ang hukom ay nakikita bilang pinuno ng isang silid ng hukuman. Ang isang hukom ay gumagawa upang itaguyod ang batas at mamuno sa mga kaso para sa mga lumalabag dito. Ang emoji ng hukom ay nagpapakita ng isang tao na nakasuot ng damit ng isang hukom na may isang gavel. Ang judge na emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Ang emoji na ito ay madalas na nauugnay sa isang silid ng hukuman, batas o isang hukom. Maaari rin itong iugnay sa isang pakiramdam ng kapangyarihan at katarungan. Magagamit din ang emoji kapag nagsasalita tungkol sa paghatol ng isang tao sa ibang tao. Halimbawa: "Kakatapos lang ni Brenda ng law school. Gusto daw niyang maging judge 👩🏽‍⚖️⚖️"

Kopya

Keywords: hukom, timbangan

Codepoints: 1F9D1 200D 2696 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )