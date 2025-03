Ang mga emoji ng factory worker ay masipag sa mga pabrika na gumagawa ng marami sa mga bagay na ginagamit namin araw-araw. Mag-ingat, ang mga factory worker na emoji na ito ay may mga blowtorch, kaya huwag masyadong lumapit maliban kung nakasuot ka ng protective helmet na katulad nila. Ang emoji ng factory worker ay nasa lahat ng kulay ng balat at kasarian, at angkop na karagdagan sa anumang text na nagsasabing "Huwag tumawag, nasa trabaho ako."

Kopya

Keywords: industriyal, pabrika, pag-assemble, trabahador, trabahador sa pabrika

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3ED

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )