Ang bulldozer, jackhammer, at maraming dumi ay nangangahulugan na malapit na ang construction site. Ipinapakita ng emoji na ito ang taong nagtatrabaho sa site, gumagawa ng mga bagong bagay at sinisira ang mga ito. Ang emoji ng construction worker ay nagpapakita ng taong may dilaw na construction hat at safety vest na may dilaw na linya. Ang emoji ng construction worker ay may iba't ibang kulay ng balat para kumatawan sa lahat ng kalalakihan at kababaihan na masipag sa trabaho sa lugar ng konstruksyon. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang construction project, isang construction worker, o para pag-usapan ang tungkol sa isang taong masipag at hindi natatakot na madumihan. Halimbawa: “May bagong parking garahe na papaakyat sa kalye. I feel bad for those construction workers 👷🏻 sobrang init sa labas."

Kopya

Keywords: construction worker, hard hat, helmet, konstruksyon, manggagawa, sombrero, trabahador sa konstruksyon

Codepoints: 1F477

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )