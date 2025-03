Ang ilan sa mga pinakamahusay na deal ay ginawa sa mga linya ng bansa. Ang globo na may meridian na emoji ay maaaring kumatawan sa pandaigdigang negosyo at mga internasyonal na deal. Ang globo na may mga meridian ay nagpapakita ng isang globo na may mga linya ng latitude at longitude. Ang emoji na ito ay madalas na nauugnay sa pandaigdigang negosyo at mga internasyonal na gawain. Gamitin ang emoji na ito kapag may pinag-uusapan sa labas ng iyong bansa, isang internasyonal na deal o pandaigdigang gawain. Halimbawa: Ang deal na ito ay magiging malaki. Gumagawa sila ng 20 opisina sa paligid ng 🌐

Keywords: globe, globo, globong may mga meridian, meridian, mundo

Codepoints: 1F310

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )