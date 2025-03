Ang bukas na mailbox na may nakataas na flag na emoji ay nagpapakita ng isang bukas na mailbox na may sulat sa loob at isang maliit na pulang bandila na nakataas sa gilid. Ipinapahiwatig nito na ang liham na nakaupo sa mailbox ay handa nang ipadala sa tatanggap nito at naghihintay lamang ng mahiwagang sandali kapag kinuha ito ng mail carrier.

Kopya

Keywords: flag, hulugan ng sulat, koreo, mailbox, nakabukas, nakabukas na mailbox na may nakataas na flag, nakataas

Codepoints: 1F4EC

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )