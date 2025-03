Siguraduhing may ilang mga selyo na madaling gamitin kung kailangan mong magpadala ng liham o postkard. Ang postbox emoji ay nagpapakita ng isang parisukat o bilugan na kahon ng poste na may nakalabas na sobre. Ang estilo at kulay ng postbox emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang postbox emoji ay madalas na nauugnay sa serbisyo ng koreo, mga sulat, mga pakete, at mail. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong magpadala ng sulat sa iyong penpal ngunit nakalimutan mong bumili ng sobre. Halimbawa: John, maaari mo bang dalhin ang aking sulat sa 📮 bago mag-5pm.

Keywords: hulugan ng sulat, koreo, mailbox

Codepoints: 1F4EE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )