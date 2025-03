Mukhang mayroon kang bagong mensahe. Ang Envelope na may Arrow emoji ay nagpapakita sa likod ng isang square envelope na may pulang arrow na nakaturo pababa sa itaas. Ang kulay ng emoji na ito ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang envelope na may arrow emoji ay ginagamit upang simbolo ng mail sa lahat ng anyo; digital at pisikal. Karaniwang nauugnay ang emoji na ito sa mail, mga serbisyo sa koreo, instant message, at email. Maaari din itong gamitin upang kumatawan sa isang pag-download na nagaganap. Maaari mong makita ang emoji na ito kapag mayroon kang bagong mensahe. Halimbawa: “Hoy, pinadalhan kita ng regalo! Suriin ang iyong 📩”

Kopya

Keywords: arrow, e-mail, email, papalabas, sobre, sobreng may arrow

Codepoints: 1F4E9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )