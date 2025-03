Ang naka-lock na may panulat na emoji ay naglalarawan ng dalawang elemento: isang panulat at isang naka-lock na gintong metal na padlock. Ang emoji na ito ay hindi karaniwang ginagamit, ngunit maaaring gamitin kapag nakikipag-usap sa iba tungkol sa digital na seguridad, mga password, at mga setting ng privacy online.

Kopya

Keywords: kandado, kandado na may panulat, naka-lock, panulat, pen, pribado, sarado

Codepoints: 1F50F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )