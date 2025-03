Nagpapakita ang magnet emoji ng tradisyonal na cartoonish na magnet: pula at hugis horseshoe na may kulay abong metal na mga tip. Dahil ang mga magnet ay naaakit sa mga metal na bagay, maaari mo itong gamitin kapag nakakaramdam ka ng pagkaakit sa isang tao o isang bagay. Maaari rin itong gamitin sa konteksto ng mga tool at pako.

Keywords: atraksyon, horseshoe, magnetic, magneto

Codepoints: 1F9F2

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )