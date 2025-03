Ang flag ng Slovakia emoji ay nagpapakita ng pahalang na tricolor na guhit na may puti sa itaas, asul sa gitna, at pula sa ibaba. Nakasentro patayo sa kaliwang bahagi ang isang kalasag na nagkokonekta sa 3 guhit. Ang kalasag ay nakabalangkas sa puti at may pulang background na may puting double cross sa ibabaw ng mga asul na ulap.