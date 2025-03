Ang carpentry saw emoji ay naglalarawan ng gray jagged saw blade na may brown na hawakan. Ang isang lagari ay maaaring gamitin upang ipakita na ikaw ay gumagawa ng madaling gawain sa paligid ng bahay at paglalagari ng ilang kahoy.

Keywords: gamit, kahoy, karpintero, lagari

Codepoints: 1FA9A

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )