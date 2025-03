Kaya mo bang ayusin ito? Kumuha ng ilang mga tool. Ang martilyo at wrench emoji ay nagpapakita ng isang metal na wrench at isang handheld na martilyo na tumatawid sa isa't isa tulad ng isang "X". Ang martilyo at wrench na emoji ay karaniwang nauugnay sa mga tool, konstruksyon, pag-aayos ng isang bagay at mga proyekto sa pagtatayo. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin kapag pinag-uusapan ang isang "tool", na slang para sa isang taong mahilig sa sarili. Gamitin ang emoji na ito kapag handa ka nang magsimula sa iyong susunod na proyekto sa DIY (gawin mo ito mismo). Halimbawa: Ngayong weekend, pinagsasama-sama namin ang bookshelf. 🛠Huwag gumawa ng anumang plano.

Keywords: kagamitan, lyabe, martilyo, martilyo at liyabe

Codepoints: 1F6E0 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )