Ang emoji ng mga bookmark na tab ay nagpapakita ng isang stack ng mga dokumento na may iba't ibang malagkit na tab sa mga gilid at isang nakatiklop na sulok sa itaas na dokumento. Maaaring gamitin ang emoji na ito sa konteksto ng mga kagamitan sa opisina, mga tool sa organisasyon, at administratibong abalang trabaho.

Kopya

Keywords: bookmark, marker, mga bookmark tab, mga tab, palatandaan

Codepoints: 1F4D1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )