Ang emoji na ito ay nagpapakita ng bilog na globo, asul na tubig na nakapalibot sa bawat pulgada ng berdeng lupain. Ang mundo ay nakaikot, na nagpapakita ng North at South America nang malinaw. Ang partikular na emoji na ito ay ginagamit upang kumatawan sa mga lugar sa Pasipiko at Atlantiko at kadalasang ginagamit kapag naglalarawan ng mga usapin sa Amerika, Canada, o Timog Amerika.

Keywords: america, amerika, globo, globong nagpapakita sa america, globong nagpapakita sa hilaga at timog amerika, mundo

Codepoints: 1F30E

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )