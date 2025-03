Questa emoji mette in mostra un globo rotondo, acqua blu che circonda ogni centimetro di terra verde. La terra è girata, mostrando chiaramente il Nord e il Sud America. Questa particolare emoji è usata per rappresentare le aree del Pacifico e dell'Atlantico ed è spesso utilizzata per descrivere gli affari americani, canadesi o sudamericani.

Copia

Keywords: america, americhe, terra

Codepoints: 1F30E

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )