I polli sono uccelli domestici che possono essere trovati negli allevamenti di tutto il mondo. Sono allevati sia per le loro uova che per la loro carne. I polli femmine sono chiamati galline. L'emoji del pollo presenta un popolare uccello incapace di volare con piume bianche, un becco giallo, occhi neri e piccoli e un pettine rosso in cima alla testa.