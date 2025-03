Il Koala è noto per essere la mascotte dolce e amichevole dell'Australia. È associato a carineria, conforto e sorrisi. L'orso koala è anche un'opzione molto popolare per i peluche per bambini perché sono noti per essere molto dolci. I koala vivono in Australia. Passano il tempo sugli alberi di eucalipto e mangiano le foglie tutto il giorno.